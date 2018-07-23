Усик и Всемирная боксерская суперсерия: что они дали друг другу

Как бы не сложилась судьба Усика и турнира дальше, они оба выиграли.

Украинец Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, победив в финале россиянина Мурата Гассиева.

Таким образом, украинец стал первым абсолютным чемпионом мира в истории Украины, а еще первым обладателем Кубка Мохаммеда Али.

О турнире было объявлено 9 марта прошлого года. Тогда четверка во главе с небезызвестным швейцарским банкиром (и успешным же боксерским импресарио) Ричардом Шефером и немецким промоутером Калле Зауэрландом, объявила о новом супертурнире в профессионалах – Всемирной боксерской серии.

Это была попытка спасти бокс, повязший в промоутерских играх, с кучей чемпионов и желанием в первую очередь заработать деньги, чем провести достойный бой.

Одной из категорий для турнира была выбрана тяжелая (до 90,7 кг), где удалось собрать всех чемпионов, за исключением россиянина Дениса Лебедева. Тот получил статус "чемпиона в отпуске" и стал дожидаться окончания турнира, без права проводить свои поединки в это время.

Одним из последних на участие согласился наш Александр Усик, который на тот момент был чемпионом WBO – он просто не верил в реальность организации подобного турнира.

Спустя год Александр Усик стал первым боксером, кто поднял Кубок Мохаммеда Али над головой. Как бы не сложилась судьба Усика и турнира дальше, они оба выиграли.

Организаторы турнира сразу заявили о планах провести три сезона турнира и в следующем уже провели жеребьевки двух категорий, анонсируя еще и третью. Благодаря тому, что удалось привлечь чемпионов в первую очередь в тяжелом весе, благодаря тем поединкам, которые мы увидели, турнир получил серьезную известность, получил позитивные отклики и во втором сезоне чемпионов уговорить на участие стало проще.

Выиграли организаторы и в финансовом плане – точная сумма, которую русские заплатили за финал, не называет, но есть уверенность, что только бой Усик – Гассиев отбил все затраты на организацию.

Если бы Усик не согласился на участие и турнир прошел без него и без его боев против Хука, Бриедиса и Гассиева, то не имел бы такого успеха.

Что получил Усик? Помимо памятного трофея имени легендарного Мохаммеда Али (награждение проводила супруга Али Лонни) и солидного денежного вознаграждения (Усик получает 4 млн долларов), он обзавелся поясами по четырем основным версиям в тяжелом весе (WBC, WBO, WBA Super, IBF, а также поясом журнала The Ring.

Он стал абсолютным чемпионом всего за 15 боев. Фантастическое достижение, благодаря которому украинца теперь знают не только специалисты, но и простые любители бокса (сейчас я про мировых фанатов, так как в Украине Усик давно звезда).

После победы в суперсерии, Усику проще получить серьезного соперника для боя в США, которые он отправился покорять перед турниром в статусе чемпиона только по одной из версий. Теперь он абсолютный чемпион и перед ним открыты все двери и любые соперники. Пока на него ходить еще не будут, но условный бой против Андре Уорда или Тони Беллью можно легко продавать на платном телевидении.

Бокс, показанный Усиком в трех боях турнира, не только позволил ему заявить о себе, но и возвел в число лучших боксеров мира вне зависимости от категории.

Василий Ломаченко не видел своих перспектив в Украине и отправился покорять США, подписав в контракт с Бобом Арумом, Усик остался в Украине, боксируя за K2 Promotion. Как показало время, оба пути для них оказались правильными – сейчас Усик и Ломаченко оба в топ-5 лучших боксеров мира по версии The Ring. И это далеко не середина их боксерской карьеры…