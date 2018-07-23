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Шатерникова - об Усике: Саша был фантастически хорош в бою

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Алина Шатерникова прокомментировала победу Александра Усика над Муратом Гассиевым.
Алина Шатерникова
Алина Шатерникова
K2Ukraine

Вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины и экс-чемпионка мира Алина Шатерникова рассказала о сильных сторонах Александра Усика и своих эмоциях от боя.

"Даже в самых радужных мечтах я не могла себе представить, что после 9 раунда боя напишу своему товарищу: "все, это no mas".

Саша был фантастически хорош в бою! Тактическое мышление и исполнительность у него на высшем уровне. Не говоря уже о функциональной подготовке.

Исполнительность – ведь советы ему давал лучший боксерский тренер современности Анатолий Николаевич Ломаченко. И вся стратегия не только на бой, но и на предматчевые пресс-конференции, интервью, тренировочный процесс – это была комплексно выстроенная стратегия, которой следовали все ради успеха Александра", - цитирует Шатерникову Luckypunch.net.

Напомним, Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, обыграв в финале россиянина Мурата Гассиева.

Объединив пояса, Усик не против попробовать себя в супертяжелом весе, где готов встретиться с британцем Тони Беллью.

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Теги: Алина Шатерникова, Александр Усик, бокс, Всемирная боксерская суперсерия
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Гималай  (аноним)  23.07.2018, 15:29
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