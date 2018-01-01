Абель Санчес: Мы очень хотим реванша с Усиком

Тренер Мурата Гассиева выразил желание провести реванш с Усиком.

Главный тренер экс-чемпиона мира в тяжелом весе Мурата Гассиева Абель Санчес заявил, что бой против украинца Александра Усика в финале Всемирной боксерской суперсерии развивался не так, как они планировали, поэтому команда россиянина хочет реванша.

"К сожалению, бой развивался не так, как мы рассчитывали. Александр переиграл Мурата. Давайте не будем загадывать о дальнейших планах, нам надо проанализировать этот бой, разобрать допущенные ошибки. Поражения - это тоже часть карьеры. Мурат это понимает и готов много работать, чтобы стать сильнее. Он молод, и у него впереди будет еще много важных боев. Одно могу сказать - мы очень хотим реванша", - цитируют Санчес Известия.

Ранее организатор Всемирной боксерской суперсерии Калле Зауэрланд заявил, что реванш между Усиком и Гассиевым маловероятен, а менеджер последнего сказал, что пока вообще такую вероятность не рассматривает.

Напомним, что Александр Усик победил Мурата Гассиева единогласным решение судей – 120:108 и дважды 119:109. Таким образом, украинец стал абсолютным чемпионом мира и выиграл кубок Мохаммеда Али.

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