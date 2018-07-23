Судьба второго сезона Всемирной боксерской суперсерии зависит от Усика

Один из турниров имеет право на существование при условии перехода Усика в супертяжелый вес.

Определенное время назад на одном из украинских телеканалов Александр Усик в прямом эфире, говоря о своем будущем, заявил, что было бы круто собрать всех чемпионов в одном турнире и определить абсолютного чемпиона.

Калле Зауэрланд, конечно, не смотрел тот эфир, но в прошлом году именно он воплотил мечту Усика в реальность, организовав Всемирную боксерскую суперсерию.

Спустя год можно с уверенностью сказать, что турнир полностью себя оправдал. По сравнению с американским похожим турниром Super Six World Boxing Classic, организованным в 2011 году, тут удалось избежать замен по ходу турнира. До решающей стадии все поединки прошли согласно календарю, не было переносов, скандалов.

Немного подпортили ситуацию финалы – из-за травм двух финалистов в каждой из категории финалы пришлось перенести. В тяжелом весе Усик и Гассиев долго не знали, где будут боксировать, но все же определили первого в истории обладателя Кубка Мохаммеда Али. Гроувз и Смит должны узнать дату и место своего финала со дня на день.

Проведение турнира привлекло внимание всего мира и оправдало себя и с имиджевой точки зрения, и интересом среди болельщиков, да и с финансовой стороны все должно быть хорошо.

В следующем сезоне организаторы решили провести три турнира, в двух из которых провели жеребьевки. В легчайшем весе удалось собрать всех существующих чемпионов (титул WBC там вакантный), а турнир в суперлегком весе пройдет без американцев Хосе Карлоса Рамиреса (WBC) и Мориса Хукера (WBO), но все остальные топовые боксеры на месте.

Судьба третьего турнира остается в руках Александра Усика, поэтому с его объявлением пока тянут.

Ранее были слухи о том, что третьим дивизионом во втором сезоне Суперсерии вновь будет тяжелый вес. Но тут главное, чтобы ставший абсолютным чемпионом Александр Усик отказался от своих поясов.

"Если Усик не откажется от титулов, то теряется весь смысл, вся идея. Переговоры могут начаться в любой момент. Если второй сезон пройдет в тяжелом весе, то мой подопечный Кшиштоф Гловацки обязательно примет в нем участие", - уже заявил польским СМИ промоутер Анджей Василевски.

Промоутер даже назвал предварительный состав участников второго сезона: помимо Гловацки тут Максим Власов из России, Кевин Лерена из ЮАР, Майрис Бриедис из Латвии, Юниэр Дортикос из Кубы.

Украинец вернулся из Москвы c победой над Муратом Гассиевым и после прибытия заявил журналистам, что обсудит дальнейшие планы с командой.

Читайте, против кого Усик может провести следующий бой.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!