Арум: Мне нужно встретиться с Пакьяо лицом к лицу

Мэнни Пакьяо находится в поисках нового соперника.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум отметил, что не знает о планах своего бывшего клиента Мэнни Пакьяо. Чтобы выяснить их, нужно провести личную встречу.

"Невозможно знать планы Мэнни, пока не сядешь с ним и не поговоришь с глазу на глаз. Мне необходимо встретиться с ним лицом к лицу. Нужно понять, чего он хочет, и мы попробуем организовать то, чего хотят все бойцы", – цитирует Арума BoxingScene.

Напомним, Пакьяо нокаутировал Лукаса Матиссе и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA Regular.

Ранее сообщалось, что Пакьяо не стал говорить о Ломаченко на вопрос о следующем сопернике.

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