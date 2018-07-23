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Арум: Мне нужно встретиться с Пакьяо лицом к лицу

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Мэнни Пакьяо находится в поисках нового соперника.
Боб Арум
Боб Арум
Getty Images

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум отметил, что не знает о планах своего бывшего клиента Мэнни Пакьяо. Чтобы выяснить их, нужно провести личную встречу.

"Невозможно знать планы Мэнни, пока не сядешь с ним и не поговоришь с глазу на глаз. Мне необходимо встретиться с ним лицом к лицу. Нужно понять, чего он хочет, и мы попробуем организовать то, чего хотят все бойцы", – цитирует Арума BoxingScene.

Напомним, Пакьяо нокаутировал Лукаса Матиссе и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA Regular.

Ранее сообщалось, что Пакьяо не стал говорить о Ломаченко на вопрос о следующем сопернике.

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Теги: Мэнни Пакьяо, Боб Арум, Лукас Матиссе, бокс
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петенька  (аноним)  23.07.2018, 12:52
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