Александр Усик стал абсолютным чемпионом: что дальше?

Гадаем, какой путь выберут Александр Усик и его команда.

Александр Усик – абсолютный чемпион мира, собравший все пояса в своем дивизионе.

Украинец вернулся из Москвы c победой над Муратом Гассиевым и после прибытия заявил журналистам, что обсудит дальнейшие планы с командой, после чего отправится в Крым к детям.

Вариантов развития карьеры у Усика на самом деле не так много – либо продолжать доминировать в тяжелом весе, либо переходить в супертяжелый.

При этом, в своем весе Усик уже победил всех сильнейших и пока сложно сказать, кто готов составить конкуренцию украинцу, а в супертяжелом весе на чемпионов выходить рано – нужны промежуточные поединки.

Самым вероятным вариантом, который видится на данный момент – это бой с британцем Тони Беллью. Соперники уже давно друг к другу присматриваются, еще во времена, когда Беллью выиграл титул WBC.

Сразу после поединка с Гассиевым украинский боксер бросил вызов как раз Тони Беллью, а промоутер британского супертяжа заявил, что уже связался с командой украинца. Усик пока об этом не знает, но готов отправиться в Англию.

Собственно, если все сложится хорошо, и промоутеры боксеров сумеют договориться, то уже в этом году есть все предпосылки увидеть этот бой. Где-то в Англии.

Второй вариант – защита поясов. И тут очень много зависит от решения самого Усика остаться в весе и оставить все пояса вакантными или выстраивать цепочку их защит:

По линии WBO претендентом значится россиянин Максим Власов;

По WBC виднеется возможность дать реванш латышу Майрису Бриедису;

IBF пока не определилась с претендентом, но тут возможен реванш против поляка Кшиштофа Гловацки;

По WBA это либо не участвовавший в суперсерии "чемпион в отпуске" россиянин Денис Лебедев, либо обыкновенный чемпион казах Бейбут Шуменов.

Пока победу Усика прокомментировали только двое последних – Лебедев с командой думают, просить ли WBA предоставить им право боя с Усиком, ведь Денис год не боксировал, а с таким простоем на украинца выходить чревано. Шуменов хоть и нашел слабые стороны у украинца, но заявил, что ему нужно 2-3 боя.

В команде Гловацки больше говорят не об Усике, а о втором сезоне Всемирной боксерской суперсерии в тяжелом весе, но она возможна при условии, что Усик оставит свои пояса.

Возможно, был бы интересен реванш с Майрисом Бриедисом – их бой с украинцем в Риге стал самым напряженным в сезоне, многие говорили о возможном реванше. Но после боя в Москве Бриедис собирается перенести операцию и в этом году его бой с Усиком невозможен.

Кто есть еще? Юриньер Дортикос, чемпион IBO Кевин Лерена, избивший в двух последних боях украинцев Кучера и Головащенко...

Мне с натяжкой в тяжелом весе может быть интересен только бой с Лереной и то, только из-за того, что это чемпион хоть и по малозначительной версии IBO. Этот бой можно было бы провести в Киеве, воплотив цель Александра Красюка и порадовав украинскую публику, заскучавшую за домашними боями Усика. Минусом является то, что раньше октября этот бой организовать не получится, а значит открытый стадион отпадает, а Дворец спорта мало вмещает для боя Александра Усика.

Есть еще один очень интересный вариант – бой в США с Андре Уордом.

Бывший лидер рейтинга P4P, чемпион ОИ-2004, экс-чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд вроде завершил карьеру в прошлом году, но в начале этого намекнул на возвращении.

Американец тогда разместил в соцсетях фотографию и подписал: "Вес – 90 кг. Сплошные мускулы, как я и обещал. Продолжаю работать!" Чуть позже Андре Уорд отметился еще одной интригующей записью: "Мы работаем над кое-чем особенным!".

Тогда все говорили о желании Уорда провести бой с тяжеловесом Энтони Джошуа, потому что переход в тяжелый вес для Уорда выглядел тратой времени. Сейчас тяжелый вес получил свою звезду и бой Уорда с Усиком мог бы получиться интересным и денежным для обоих.

Уорд получит возможность стать чемпионом мира в третьем для себя весе, Усик – денежный бой по системе Pay-Per-View и возможность завоевать победой американскую публику. Пока это только мысли вслух, но почему бы и нет?

Виталий Володько, iSport.ua