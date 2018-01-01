Усик стал 4-м в рейтинге P4P по версии журнала The Ring

Александр Усик улучшил свои позиции в рейтинге вне зависимости от весовой категории.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик стал четвертым в рейтинге P4P по версии журнала The Ring.

Перед украинцем на третьем месте находится американец Теренс Кроуфорд, на втором украинец Василий Ломаченко и на первом по-прежнему казахстанец Геннадий Головкин.

В десятку лучших рейтинга также вошли Майки Гарсия, Наойя Инуэ, Срисакет Сор Рунгвисаи, Эррол Спенс, Сергей Ковалев и Донни Ньетес.

Ранее сообщалось, что Усик обошел Джошуа в рейтинге лучших боксеров мира по версии BoxRec.

Напомним, Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, победив в финале Мурата Гассиева и став абсолютным чемпионом в тяжелом весе. После этого организатор турнира Калле Зауэрланд назвал Усика лучшим боксером мира независимо от весовой категории.

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