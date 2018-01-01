Усик стал 4-м в рейтинге P4P по версии журнала The Ring
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик стал четвертым в рейтинге P4P по версии журнала The Ring.
Перед украинцем на третьем месте находится американец Теренс Кроуфорд, на втором украинец Василий Ломаченко и на первом по-прежнему казахстанец Геннадий Головкин.
В десятку лучших рейтинга также вошли Майки Гарсия, Наойя Инуэ, Срисакет Сор Рунгвисаи, Эррол Спенс, Сергей Ковалев и Донни Ньетес.
Ранее сообщалось, что Усик обошел Джошуа в рейтинге лучших боксеров мира по версии BoxRec.
Напомним, Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, победив в финале Мурата Гассиева и став абсолютным чемпионом в тяжелом весе. После этого организатор турнира Калле Зауэрланд назвал Усика лучшим боксером мира независимо от весовой категории.
Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!
Полная версия правил