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Организатор WBSS: Сложно говорить о реванше между Усиком и Гассиевым

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Реванш между Александром Усиком и Муратом Гассиевым маловероятен.
Мурат Гассиев и Александр Усик
Мурат Гассиев и Александр Усик
K2Ukraine

Организатор Всемирной боксерской суперсерии Калле Зауэрланд заявил, что повторный бой между победителем турнира и абсолютным чемпионом в тяжелом весе Александром Усиком и экс-чемпионом Муратом Гассиевым состоится с малой долей вероятности.

"Говорить о вероятности проведения реванша между этими боксерами сложно. Каждая из команд ставит свои цели. Кто-то захочет перейти в супертяжелый вес, кто-то остаться в своем", - цитирует Зауэрланда BoxingScene.

Ранее промоутер Усика заявил, что о реванше с Гассиевым пока утверждать нельзя. А менеджер россиянина пока вообще такую вероятность не рассматривает.

Напомним, что Александр Усик победил Мурата Гассиева единогласным решение судей – 120:108 и дважды 119:109. Таким образом, украинец стал абсолютным чемпионом мира и выиграл кубок Мохаммеда Али.

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Теги: Александр Усик, Мурат Гассиев, реванш, бокс
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  23.07.2018, 10:44
Оценка:  +1
гость
так ясен фиг! кто пойдет смотреть на еще одно побоище в одни ворота... Гасиев показал что он полный ноль в боксе. А вот ревванш с Бриедисом был бы интересен!
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