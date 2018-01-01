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Чемпион вернулся: фото встречи Усика в киевском аэропорту

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Александр Усик прибыл в Киев после победы над Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии в Москве.
Чемпион вернулся: фото встречи Усика в киевском аэропорту

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик вечером 22 июля прилетел в Киев из Москвы, где он провел триумфальное бой с Муратом Гассиевим.

Кроме болельщиков, которые специально приехали встретить чемпиона, в аэропорту было много журналистов. Также специально задерживались, чтобы увидеть Усика, и обычные пассажиры, прилетевшие в столицу.

Усика встретили аплодисментами, цветами, скандированиями "Чемпион" и "Слава Украине!", а специально прибывший хор исполнил молитву.

Усик выглядел уставшим, но счастливым, он принял цветы от поклонников и по-чемпионски выдержал последний удар – вопросы журналистов.

Фото - Вальдемар Горлушко, K2 Promotion

Напомним, Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, победив в финале Мурата Гассиева и став абсолютным чемпионом в тяжелом весе.

По статистике Усик нанес почти тысячу ударов за бой. Смотри также полное видео боя Усик – Гассиев, а также видео выхода на ринг Александра.

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Теги: Александр Усик, Всемирная боксерская суперсерия, бокс
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