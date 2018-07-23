Уставший, но счастливый: Усик привез победу в Украину

Александр Усик прибыл в Киев после победы над Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии в Москве.

Аэропорт Киев забит журналистами и болельщиками, ожидающими самолет из Минска. Недоумевающие пассажиры, ожидающие рейсов, подозрительно всматриваются, пытаясь понять, что происходит и кем вызван такой ажиотаж. Еще большее удивление возникает на лицах прилетевших и выходящих из зала прилета - их встречают десятки камер, яркий свет и микрофоны. И такой прием гостям Украины явно нравится. Те, кто "в теме" выходят и с улыбкой и сообщают "Он уже там".

Он - это первый в Украине абсолютный чемпион мира, собравший все пояса в своем дивизионе. Александр Усик вернулся из Москвы с победой. Там, в бою против россиянина Мурата Гассиева, Усик оправдал свой статус фаворита Всемирной боксерской суперсерии и собрал все пояса дивизиона, а также заветный и такой желанный для него Кубок Мохаммеда Али.

Первым из числа чемпионской команды показался диетолог Усика Александр Фока. Стараясь остаться незамеченным, он быстро проскользнул мимо журналистов. Через несколько минут появился и главный герой вчерашней ночи вместе с промоутером Александром Красюком и президентом Национальной лиги профессионального бокса Украины Михаилом Завьяловым.

Усик выглядит уставшим, но счастливым, он принимает цветы от поклонников, улыбается и по-чемпионски выдерживает последний удар - вопросы журналистов.

Все, чего ему сейчас хочется - это приехать домой, принять душ и выспаться, а потом отправиться в родной Симферополь, где сейчас находятся его дети.

Сейчас он неохотно говорит о следующем поединке, лишь допуская, кто может стать следующим соперником. И это, действительно, последнее, о чем он сейчас хочет говорить. Наверняка, в его голове до сих пор звучат возгласы покоренного Олимпийского, а глаза все еще слепят прожекторы. Этой ночью, он сделал то, что до него в мире удавалось только троим.

Его имя уже в истории украинского и мирового бокса. Теперь, когда четыре пояса и Кубок Мохаммеда Али в Украине, нам остается ждать новых покоренных вершин от нашего чемпиона. И нет и толики сомнения в том, что дождемся.

Анна Радченко, iSport.ua