Усик вернулся в Киев: После боя еще не спал

Первые слова Александра Усика после прибытия в Украину.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик вернулся в Украину после победы в Москве над Муратом Гассиевым. В аэропорту Жуляны, учитывая позднее время, встречало немного болельщиков, но достаточное количество журналистам, которым Усик уделил некоторое внимание.

"Какие ощущения? Да никаких. Я вздремнул 1,5 часа в самолете. После боя еще не спал, эмоционально ходил, пил, кушал, собирал сумки и летали туда-сюда. Очень хочется приехать домой, принять душ и лечь, вытянуть ножки.

Очень спокойно обношусь к тому, что стал абсолютным чемпионом. Получилось и слава Богу.

Кубок Мохаммеда Али достаточно большой, мы не рискнули брать с собой в ручную кладь или в багаж. Его на машине везет мой кум. Пояса не знаю, где-то в сумках. IBF должны новый пояс прислать, остальные где-то в сумках.

Поддержкой я был приятно удивлен. Мало того, чтобы было много наших соотечественников, так и много местных меня поддерживало. Я аж подумал "Ух ты, ничего себе".

Дальше у меня отдых, я детей давно не видел. Мы сейчас вернулись, пообщаемся с промоутером, с компанией и оговорим дальнейшие планы. Я очень соскучился за детками, хочу как можно больше побыть с детьми, отдохнуть и восстановиться.

Бой с Беллью? Он говорил, что хочет боксировать с победителем суперсерии. Это взаимное желание. Связывался ли его промоутер с моим, я не знаю. (в это время стоящий рядом промоутер Александр Красюк утвердительно кивал).

Заявление Гройсмана о том, что мне нужно дать звание, не читал, ничего не могу сказать по этому поводу. Думаю, они преувеличивают мои возможности.

Не хочу сравнивать Бриедиса и Гассиева. Они разные боксеры, два разных стиля. Это новый шаг. Финал более эмоциональным был, я к нему по-другому готовился, он был в другом месте.

Место под пояса? Моя жена сейчас занимается ремонтом и уже выделила место под пояса и Кубок", - рассказал Усик.

Напомним, Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, победив в финале Мурата Гассиева и став абсолютным чемпионом в тяжелом весе.

По статистике Усик нанес почти тысячу ударов за бой. Смотри также полное видео боя Усик – Гассиев, а также видео выхода на ринг Александра.

После победы в ринге Александр Усик бросил вызов Тони Беллью, а на пресс-конференции повторил желание провести бой с британцем. Позже и сам Беллью ответил согласием провести поединок. Бой может пройти и в Украине – такое желание высказал промоутер украинца.

Также Калле Зауэрланд заявил, что Александр Усик лучший боксер мира независимо от весовой категории.

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