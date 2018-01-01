Климас рассказал о процессе восстановления Ломаченко

Менеджеру жаль, что из-за травмы Василий выйдет на ринг только два раза в году.

Украинский чемпион в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко намерен уже в августе возобновить свои тренировки после операции, чтобы провести бой в декабре. Об этом рассказал менеджер украинца Эгис Климас.

"Василий быстро восстанавливает форму и не может дождаться своего возвращения на ринг. Все идет очень гладко, нет никаких осложнений.

Жаль, что в этом году Василий выйдет на ринг только два раза. Он не любит терять время и не любит сидеть без дела", - сказал Климас.

Накануне Ломаченко назвал возможных своих соперников на декабрьский бой.

Ранее менеджер Ломаченко заявлял, что бой украинца может состояться 1 или 8 декабря.

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