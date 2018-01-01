Встреча Александра Усика в аэропорту: онлайн трансляция
В киевском аэропорту Жуляны проходит встреча абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Александра Усика, который в финале Всемирной суперсерии бокса победил россиянина Мурата Гассиева.
Самолет с Усиком из Минска приземлился в 23.40.
Напомним, Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, победив в финале Мурата Гассиева и став абсолютным чемпионом в тяжелом весе.
По статистике Усик нанес почти тысячу ударов за бой. Смотри также полное видео боя Усик – Гассиев, а также видео выхода на ринг Александра.
После победы в ринге Александр Усик бросил вызов Тони Беллью, а на пресс-конференции повторил желание провести бой с британцем. Позже и сам Беллью ответил согласием провести поединок. Бой может пройти и в Украине – такое желание высказал промоутер украинца.
Также Калле Зауэрланд заявил, что Александр Усик лучший боксер мира независимо от весовой категории.
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