Встреча Александра Усика в аэропорту: онлайн трансляция

Александр Усик прибыл рейсом из Минска в Жуляны.

В киевском аэропорту Жуляны проходит встреча абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Александра Усика, который в финале Всемирной суперсерии бокса победил россиянина Мурата Гассиева.

Самолет с Усиком из Минска приземлился в 23.40.

Напомним, Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, победив в финале Мурата Гассиева и став абсолютным чемпионом в тяжелом весе.

По статистике Усик нанес почти тысячу ударов за бой. Смотри также полное видео боя Усик – Гассиев, а также видео выхода на ринг Александра.

После победы в ринге Александр Усик бросил вызов Тони Беллью, а на пресс-конференции повторил желание провести бой с британцем. Позже и сам Беллью ответил согласием провести поединок. Бой может пройти и в Украине – такое желание высказал промоутер украинца.

Также Калле Зауэрланд заявил, что Александр Усик лучший боксер мира независимо от весовой категории.

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