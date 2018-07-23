Гассиев - своим фанатам: Извините за то, что все получилось именно так

Мурат Гассиев уверен, что поражение от Усика пойдет ему на пользу.

Российский боксер Мурат Гассиев обратился к своим болельщикам после поражения от Александра Усика, извинившись перед ними.

"Дорогие друзья! Все, кто поддерживал меня, кто верил в меня, кто провел вчерашний вечер на арене Олимпийского или у экранов. Спасибо вам за поддержку и извините за то, что все получилось именно так.

Не буду говорить много, поскольку это может быть похоже на оправдания, а этого я очень не люблю.Наверное, этот шаг назад был мне нужен и надеюсь, что он станет началом нового пути. Путь к мечте будет продолжен! Обнимаю вас!", - написал Гассиев на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что, согласно статистике, Усик нанес почти тысячу ударов за бой, что в три раза больше, чем Гассиев. Смотри также полное видео боя Усик – Гассиев и видео выхода на ринг Александра.

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