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Гассиев - своим фанатам: Извините за то, что все получилось именно так

Комментариев: 2
Мурат Гассиев уверен, что поражение от Усика пойдет ему на пользу.
Мурат Гассиев
Мурат Гассиев
K2 Promotions

Российский боксер Мурат Гассиев обратился к своим болельщикам после поражения от Александра Усика, извинившись перед ними.

"Дорогие друзья! Все, кто поддерживал меня, кто верил в меня, кто провел вчерашний вечер на арене Олимпийского или у экранов. Спасибо вам за поддержку и извините за то, что все получилось именно так.

Не буду говорить много, поскольку это может быть похоже на оправдания, а этого я очень не люблю.Наверное, этот шаг назад был мне нужен и надеюсь, что он станет началом нового пути. Путь к мечте будет продолжен! Обнимаю вас!", - написал Гассиев на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что, согласно статистике, Усик нанес почти тысячу ударов за бой, что в три раза больше, чем Гассиев. Смотри также полное видео боя Усик – Гассиев и видео выхода на ринг Александра.

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Теги: Мурат Гассиев, бокс, бой
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Комментариев (2)
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ВарягПатриот    23.07.2018, 00:30
Оценка:  0
ВарягПатриот
Марат - благородный мужчина и крепкий боец.
молодой, у него всё ещё случится.
Усик Александр - абсолютный чемпион, великий спортсмен, патриот, семьянин и гордость Украины !
гость  (аноним)  23.07.2018, 00:17
Оценка:  +1
гость
Мурат . ты ещё молодой это еще начало твоей карьеры и ты достиг уже многого . ты молодец и мы верим в тебя..
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