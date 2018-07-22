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Казахский чемпион увидел у Усика слабые стороны

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Бейбут Шуменов уже мечтает выйти в ринг против Александра Усика.
Усик - Гассиев
Усик - Гассиев
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Первый и единственный чемпион мира в двух весовых категориях из Казахстана Бейбут Шуменов, который обладает титулом WBA (regular) в тяжелом весе, заявил, что Александр Усик вполне ожидаемо победил россиянина Мурата Гассиева, став абсолютным чемпионом этой весовой категории

"Я изначально говорил, что если Усик будет использовать свои сильные качества - боксировать на дистанции и использовать свои технические данные, - то выиграет поединок.

Усик отбоксировал превосходно, на пятерку. От начала до конца он полностью контролировал поединок и безоговорочно вышел победителем. У него в углу работал сильный тренер, это отец Василия Ломаченко.

Не буду скрывать, если Усик будет в таком же духе драться, мне нужно будет хорошенько подготовиться. Потому что он сейчас действительно доказал, что является лидером в этой весовой категории. Через два-три поединка я буду готов.

Сначала я должен провести официально свою защиту против временного чемпиона Арсена Гуламиряна. А Денис Лебедев по решению WBA должен выступить против чемпиона этого турнира. А потом я должен буду выступить против победителя пары Усик - Лебедев. Это можно устроить к середине следующего года.

Слабые стороны у Усика? Они есть. У него это осталось с любительского бокса. У него очень хорошая техника, но он бьет за счет рук. Если он встретится с соперником одинакового уровня, но который будет наносить удары всей массой тела, то такой соперник всегда будет выходить победителем. С начала его профессиональной карьеры я заметил этот минус, он до сих пор остался - бьет только за счет рук", - цитирует Усика vesti.kz.

Напомним, Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, победив в финале Мурата Гассиева и став абсолютным чемпионом в тяжелом весе.

По статистике Усик нанес почти тысячу ударов за бой. Смотри также полное видео боя Усик – Гассиев, а также видео выхода на ринг Александра.

После победы в ринге Александр Усик бросил вызов Тони Беллью, а на пресс-конференции повторил желание провести бой с британцем. Позже и сам Беллью ответил согласием провести поединок. Бой может пройти и в Украине – такое желание высказал промоутер украинца.

Также Калле Зауэрланд заявил, что Александр Усик лучший боксер мира независимо от весовой категории. 

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Теги: Бейбут Шуменов, бокс, Александр Усик
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