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Президент WBC: Усик с успехом может перейти в супертяжелый вес

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Маурисио Сулейман гордится Александром Усиком и Муратом Гассиевым.
Мурат Гассиев - Александр Усик
Мурат Гассиев - Александр Усик
K2 Promotions

Президент WBC Маурисио Сулейман назвал финальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом весе между Муратом Гассиевым и Александром Усиком особенным

"Это событие имело все, чтобы стать историческим. Я очень горжусь тем, что WBC поддерживал этот турнир с самого начала. Субботний бой был особенным еще из-за того, что жена великого Мохаммеда Али Лонни Али вручала этот красивый трофей.

Что касается возможного перехода Усика в тяжелый вес, то эти весовые категории очень близки, поэтому любой боксер тяжелого веса может быть конкурентоспособным и успешным в супертяжелом весе. Идеальный пример - Тони Беллью", - сказал Сулейман.

Напомним, что сразу после поединка с Гассиевым, украинский боксер бросил вызов британцу Тони Беллью.

Промоутер британского супертяжа уже связался с командой украинца.

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Теги: бокс, Александр Усик, Тони Беллью
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