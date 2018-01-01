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Усик: Ради боя с Беллью, я готов отправиться в Англию

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Украинский чемпион показал всю серьезность своих намерений.
Александр Усик
Александр Усик
Facebook.com/K2Ukraine

Александр Усик дал очередной комментарий после победы в финале суперсерии, а также отметил всю серьезность своих намерений на бой с Беллью.

“Ничего не думаю о прошедшем поединке с Гассиевым. Я просто счастлив, как слон. Я выиграл все и хочу поскорее уехать отсюда. Еще когда был любителем, уже представлял, как выиграю все пояса.

Следующим шагом станет переход в супертяжелый вес. Нужно все обдумать, но курс выбран. Я ведь говорил, что когда заберу все пояса, то пойду на повышение веса. Сказал – значит надо выполнять.

Мне очень интересен бой с Тони. Ради поединка с Беллью, я готов отправиться в Англию”,- сказал Усик для iFL.TV.

Напомним, что сразу после поединка с Гассиевым, украинский боксер бросил вызов британцу Тони Беллью.

Промоутер британского супертяжа уже связался с командой украинца.

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Теги: бокс, Александр Усик, Тони Беллью
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