Усик обошел Джошуа в рейтинге лучших боксеров мира по версии BoxRec

Александр Усик поднялся на три позиции после боя с Гассиевым.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО) поднялся в рейтинге BoxRec после победы над Муратом Гассиевым (26-1, 19 КО).

Ценность рейтинга в том, что он лишен человеческого фактора и место в нем выбирает компьютер после статистического анализа.

Благодаря победе в Москве Усик добавил себе в рейтинг 162 очка и понялся с 10-го на 7-е место, обойдя Мигеля Берчельта, Лео Санта Круса и Энтони Джошуа.

Впереди Усика в рейтинге еще один украинец – Василий Ломаченко, который находится на четвертом месте.

Напомним, Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, победив в финале Мурата Гассиева и став абсолютным чемпионом в тяжелом весе.

По статистике Усик нанес почти тысячу ударов за бой. Смотри также полное видео боя Усик – Гассиев, а также видео выхода на ринг Александра.

После победы в ринге Александр Усик бросил вызов Тони Беллью, а на пресс-конференции повторил желание провести бой с британцем. Позже и сам Беллью ответил согласием провести поединок. Бой может пройти и в Украине – такое желание высказал промоутер украинца.

Также Калле Зауэрланд заявил, что Александр Усик лучший боксер мира независимо от весовой категории.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!