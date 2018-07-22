Усик решил отметить победу в финале WBSS двойным кебабом
Украинский боксер уже набирает вес для перехода в супертяжи.
Новоиспеченный абсолютный чемпион в тяжелом весе Александр Усик решил подкрепиться после победы над Муратом Гассиевым в финале WBSS.
🥙 @usykaa: “Double kebab!!”— World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) 22 июля 2018 г.
The meal of champions! 😂#UsykGassiev 🏆 #AliTrophy pic.twitter.com/gx8cz3qjLN
Блюдом вечера украинец избрал кебаб. Но, поскольку Усик решил переходить в супертяжелый вес, одного кебаба ему будет не достаточно, и он решил взять двойной.
Напомним, что сразу после победы в последнем поединке, Усик бросил вызов британцу Тони Белью, который уже успел дать ответ.
Промоутер Беллью уже связался с командой украинца.
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