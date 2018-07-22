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Усик решил отметить победу в финале WBSS двойным кебабом

Комментариев: 2
Украинский боксер уже набирает вес для перехода в супертяжи.
Александр Усик
Александр Усик
Facebook.com/K2Ukraine

Новоиспеченный абсолютный чемпион в тяжелом весе Александр Усик решил подкрепиться после победы над Муратом Гассиевым в финале WBSS.

 

 

Блюдом вечера украинец избрал кебаб. Но, поскольку Усик решил переходить в супертяжелый вес, одного кебаба ему будет не достаточно, и он решил взять двойной.

Напомним, что сразу после победы в последнем поединке, Усик бросил вызов британцу Тони Белью, который уже успел дать ответ.

Промоутер Беллью уже связался с командой украинца.

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Теги: Александр Усик, WBSS
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  22.07.2018, 19:43
Оценка:  0
гость
19-01 кацапоид ди на х....у...й
vseass    22.07.2018, 19:01
Оценка:  -3
vseass
Всё правильно,Саня!Больше жрать и меньше срать! ;-)
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