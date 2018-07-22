Усик решил отметить победу в финале WBSS двойным кебабом

Украинский боксер уже набирает вес для перехода в супертяжи.

Новоиспеченный абсолютный чемпион в тяжелом весе Александр Усик решил подкрепиться после победы над Муратом Гассиевым в финале WBSS.

Блюдом вечера украинец избрал кебаб. Но, поскольку Усик решил переходить в супертяжелый вес, одного кебаба ему будет не достаточно, и он решил взять двойной.

Напомним, что сразу после победы в последнем поединке, Усик бросил вызов британцу Тони Белью, который уже успел дать ответ.

Промоутер Беллью уже связался с командой украинца.

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