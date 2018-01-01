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Нурмагомедов: Усик - феноменальный боксер

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Хабиб Нурмагомедов высказал восхищение Александром Усиком и поддержал Мурата Гассиева.
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
instagram.com/khabib_nurmagomedov

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал финальный бой Всемирной боксерской суперсерии.

Россиянин присутствовал на поединке, поэтому видел бокс обоих спортсменов в живую. После победы украинца Александра Усика, Нурмагомедов назвал его феноменальным, а своего соотечественника Гассиева поддержал и посоветовал беречь себя.

"Мурат выше голову, твои победы еще впереди, ты молод и голоден, и самое главное, столько людей за тебя горой, береги себя. Усика хочу поздравить, он феноменальный боксер, я давно не ждал так сильно боксерского матча, как вчера. Этот бой войдет в историю бокса и еще долго будут разбирать и обсуждать", - написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram, опубликовав фото с Гассиевым.

Ранее российский экс-чемпион Костя Дзю раскритиковал Гассиева в бою против Усика.

Напомним, после победы в ринге Александр Усик бросил вызов Тони Беллью, а на пресс-конференции повторил желание провести бой с британцем. Позже и сам Беллью ответил согласием провести поединок. Бой может пройти и в Украине – такое желание высказал промоутер украинца.

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Теги: Хабиб Нурмагомедов, Мурат Гассиев, Александр Усик, бокс
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