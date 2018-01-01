Цзю: Гассиев не боксировал и не думал

Костя Дзю прокомментировал победу Украинца Александра Усика в финале Всемирной боксерской суперсерии.

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю раскритиковал тактику команды Мурата Гассиева в бою против Александра Усика в финале Всемирной боксерской суперсерии, где украинец одержал победу.

"В бою сказался класс Усика. Гассиев не смог подстроиться, поменять план боя. Он был зациклен только на одном ударе. Надеялся просто попасть, не боксировал, не играл, не думал. У Усика хорошая любительская карьера и большой опыт, благодаря этому его уровень намного выше. Если Гассиев готов учиться и будет учиться, использует этот бой для того, чтобы найти в себе ошибки, то у него все получится. Он хороший и талантливый боксер.

Сможет ли он добиться этого в BigBear? Тренировки у Санчеса - это его решение. Если Мурат не может найти здесь тренера, то… Абель Санчес очень хороший специалист, но что-то не пошло вчера. Может, Мурат его не слушал. Я, к сожалению, не был рядом, не знаю, что он говорил. Но тактику боя они совершенно не поменяли.

Если Гассиев нормально чувствует себя в этой весовой категории, то зачем ее менять? Не надо. Он весил 89 килограмм на взвешивании, значит у него все в порядке с весом. Для супертяжелого веса он будет не самым большим, нет той хорошей физической подготовки, которая должна у них быть.

Должен ли Усик влететь в рейтинг вне зависимости от веса? В теории - да, не могу сказать какое место, не мне решать. Но то, что он один из лучших сейчас, - это однозначно", - цитирует Цзю Чемпионат.

Ранее сообщалось, что, согласно статистике, Усик нанес почти тысячу ударов за бой. Смотри также полное видео боя Усик – Гассиев и видео выхода на ринг Александра.

Отметим, что в углу ринга Усику помогал Анатолий Ломаченко.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!