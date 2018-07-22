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Промоутер Беллью: Я уже связался с командой Усика

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Хирн продолжит диалог со стороной украинца на следующей неделе.
Эдди Хирн
Эдди Хирн
Getty Images

Промоутер британского боксера Тони Беллью, которому Александр Усик бросил вызов после победы над Гассиевым, заявил, что уже связался с командой украинца.

“Поединок Усик – Беллью – это лучшее зрелище, которое можно организовать в данный момент. Александр одержал заслуженную победу, и может по праву считаться лучшим боксером в мире, вне зависимости от весовой категории.

Даже если Беллью не захочет опускаться в весе, дивизион не станет проблемой, ведь, как мне известно, украинец хочет попробовать себя в супертяжелом весе.

Еще до боя я говорил с Тони и он четко дал понять, что хочет этот бой. Я уже связался с командой Усика. На следующей неделе мы продолжим диалог”,- цитирует Хирна WorldBoxingNews.

Напомним, что сам Беллью уже ответил на вызов абсолютного чемпиона.

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Теги: бокс, Александр Усик, Тони Беллью, Эдди Хирн
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  22.07.2018, 17:49
Оценка:  +1
гость
Ну отлично. Пора Усику навести порядок в супертяжах, а то развелось выпендрежников!
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