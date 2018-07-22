Промоутер Беллью: Я уже связался с командой Усика

Хирн продолжит диалог со стороной украинца на следующей неделе.

Промоутер британского боксера Тони Беллью, которому Александр Усик бросил вызов после победы над Гассиевым, заявил, что уже связался с командой украинца.

“Поединок Усик – Беллью – это лучшее зрелище, которое можно организовать в данный момент. Александр одержал заслуженную победу, и может по праву считаться лучшим боксером в мире, вне зависимости от весовой категории.

Даже если Беллью не захочет опускаться в весе, дивизион не станет проблемой, ведь, как мне известно, украинец хочет попробовать себя в супертяжелом весе.

Еще до боя я говорил с Тони и он четко дал понять, что хочет этот бой. Я уже связался с командой Усика. На следующей неделе мы продолжим диалог”,- цитирует Хирна WorldBoxingNews.

Напомним, что сам Беллью уже ответил на вызов абсолютного чемпиона.

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