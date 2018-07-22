Второе пришествие Украины в мировой бокс: реакция сети на победу Усика
Украинец Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, обыграв в финале россиянина Мурата Гассиева.
Таким образом, украинец стал первым абсолютным чемпионом мира в истории Украины.
Предлагаем вашему вниманию реакцию зрителей из соцсетей на победу украинского чемпиона.
Батя в здании! Усик затащил на изиче! Красавчик!💪 #UsykGassiev— Anton Kuvalskiy (@akuvalsky) 21 июля 2018 г.
Вчера был офигенный вечер!🤩Сначала Динамо выиграло Супер-Кубок у шахтера⚽️👍, потом Усик разобрал по запчастям Гассиева🤛👍и получил все пояса и кубок. Общем вечер удался друзья!!!#ШахтерДинамо #UsykGassiev #AliTrophy pic.twitter.com/8r7RvAikj0— Sergiy Melnik (@UA_Meln) 22 июля 2018 г.
#UsykGassiev— Дмитрий Медведев (@dm_medvedev) 21 июля 2018 г.
Я так вижу:
Усик 118 : 110 Гассиев.
Александр - мегауровень и доминатор дивизиона на долгие годы. Этакий Кроуфорд лёгкого веса. Да что там, по уровню защиты - это Мейвезер.
А Мурат - классный боксер. Но не мегатоп. Спасибо ему за достойное представление России!
Гасієв: "не могу подстроится бл*ть" ахахахахаххахаахха #worldboxingsuperseries #UsykGassiev 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦— Петрусенко 🐧 (@lizo16_) 21 июля 2018 г.
Гассиев, как батя: молчит, шото ходит, а потом как ебнет.— . (@ln_igorevna) 21 июля 2018 г.
Усик, как мамка: бегает напастой, заебывает и ты уже идёшь мыть посуду.#усикгассиев #GassievUsyk
Кубок по справедливости достался тому кто пархал как бабочка и жалил как пчела! #GassievUsyk— MLK (@MastaBusta) 21 июля 2018 г.
Батя в здании ©Усик pic.twitter.com/FSgosZZxYi
Второе пришествие Украины в мировой бокс#УсикГассиев— Саша Полтавский (@poltavskysasha) 21 июля 2018 г.
Домагой Вида отмечает победу Усика#УсикГассиев pic.twitter.com/BEzZGvHt6n— Мне улыбался Жиру (@Maxi_Sar) 21 июля 2018 г.
«Никто не будет доминировать над моими бойцами», — говорил тренер Мурата Гассиева перед боем.— Андрей Розанов (@Andriy_Rozanov) 21 июля 2018 г.
Ага.#УсикГассиев
В одни ворота! #УсикГассиев— ArsenGasanov (@Arsen1975) 21 июля 2018 г.
Спорт вне политики,говорили они...#саняебашь, #путинкиллер, #усикгассиев pic.twitter.com/PekRjLIFK9— ADolfi🔰 (@asev81) 21 июля 2018 г.
Ранее сообщалось, что, согласно статистике, Усик нанес почти тысячу ударов за бой. Смотри также полное видео боя Усик – Гассиев и видео выхода на ринг Александра.
Отметим, что в углу ринга Усику помогал Анатолий Ломаченко.
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