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Второе пришествие Украины в мировой бокс: реакция сети на победу Усика

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Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.
Александр Усик
Александр Усик
K2 Promotions

Украинец Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, обыграв в финале россиянина Мурата Гассиева.

Таким образом, украинец стал первым абсолютным чемпионом мира в истории Украины.

Предлагаем вашему вниманию реакцию зрителей из соцсетей на победу украинского чемпиона.

Ранее сообщалось, что, согласно статистике, Усик нанес почти тысячу ударов за бой. Смотри также полное видео боя Усик – Гассиев и видео выхода на ринг Александра.

Отметим, что в углу ринга Усику помогал Анатолий Ломаченко.

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Теги: Александр Усик, Мурат Гассиев, бокс, Всемирная боксерская суперсерия
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