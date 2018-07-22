Второе пришествие Украины в мировой бокс: реакция сети на победу Усика

Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Украинец Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, обыграв в финале россиянина Мурата Гассиева.

Таким образом, украинец стал первым абсолютным чемпионом мира в истории Украины.

Предлагаем вашему вниманию реакцию зрителей из соцсетей на победу украинского чемпиона.

Батя в здании! Усик затащил на изиче! Красавчик!💪 #UsykGassiev — Anton Kuvalskiy (@akuvalsky) 21 июля 2018 г.

Вчера был офигенный вечер!🤩Сначала Динамо выиграло Супер-Кубок у шахтера⚽️👍, потом Усик разобрал по запчастям Гассиева🤛👍и получил все пояса и кубок. Общем вечер удался друзья!!!#ШахтерДинамо #UsykGassiev #AliTrophy pic.twitter.com/8r7RvAikj0 — Sergiy Melnik (@UA_Meln) 22 июля 2018 г.

#UsykGassiev

Я так вижу:

Усик 118 : 110 Гассиев.

Александр - мегауровень и доминатор дивизиона на долгие годы. Этакий Кроуфорд лёгкого веса. Да что там, по уровню защиты - это Мейвезер.

А Мурат - классный боксер. Но не мегатоп. Спасибо ему за достойное представление России! — Дмитрий Медведев (@dm_medvedev) 21 июля 2018 г.

Гассиев, как батя: молчит, шото ходит, а потом как ебнет.

Усик, как мамка: бегает напастой, заебывает и ты уже идёшь мыть посуду.#усикгассиев #GassievUsyk — . (@ln_igorevna) 21 июля 2018 г.

Кубок по справедливости достался тому кто пархал как бабочка и жалил как пчела! #GassievUsyk

Батя в здании ©Усик pic.twitter.com/FSgosZZxYi — MLK (@MastaBusta) 21 июля 2018 г.

Второе пришествие Украины в мировой бокс#УсикГассиев — Саша Полтавский (@poltavskysasha) 21 июля 2018 г.

«Никто не будет доминировать над моими бойцами», — говорил тренер Мурата Гассиева перед боем.

Ага.#УсикГассиев — Андрей Розанов (@Andriy_Rozanov) 21 июля 2018 г.

Ранее сообщалось, что, согласно статистике, Усик нанес почти тысячу ударов за бой. Смотри также полное видео боя Усик – Гассиев и видео выхода на ринг Александра.

Отметим, что в углу ринга Усику помогал Анатолий Ломаченко.

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