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Ломаченко: Именно такого Усика все знают - стиль, комбинации, передвижение

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Василий Ломаченко поздравил Александра Усика после победы в финале WBSS.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Украинский чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко поделился эмоциями после победы Александра Усика над Муратом Гассиевым в финале WBSS.

"Саня – красавчик. Провел очень замечательный бой. Очень грамотно, мощно. Думаю, всем понравилось. Именно такого Сашу и все знают: стиль, комбинации, передвижение", – сказал Ломаченко после боя.  

Напомним, что Александр Усик победил Мурата Гассиева единогласным решение судей – 120:108 и дважды 119:109. Таким образом, украинец стал абсолютным чемпионом мира и выиграл кубок Мохаммеда Али.

После боя Усик бросил вызов Тони Беллью и выразил готовность подняться в супертяжелый вес. Британец принял вызов Александра провести поединок. Бой может пройти и в Украине – такое желание высказал промоутер украинца.

По статистике Усик нанес почти тысячу ударов за бой. Смотри также полное видео боя Усик – Гассиев, а также видео выхода на ринг Александра.

Лишь спустя несколько минут после поединка Усик дал волю своим эмоциям, а перед этим он получил главный трофей турнира.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Александр Усик, Мурат Гассиев, WBSS
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