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Вероятность реванша с Усиком пока не рассматривается – менеджер Гассиева

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Мурат Гассиев не думает о реванше с Александром Усиком и хочет отдохнуть.
Мурат Гассиев против Александра Усика
Мурат Гассиев против Александра Усика
WBSS

Менеджер Мурата Гассиева Алексей Васильев заявил, что его клиент не думает о бое-реванше с Александром Усиком. 

"Вероятность реванша пока не рассматривается. Нет у нас и других планов на следующие поединки. На данный момент мысли связаны лишь с отдыхом.

Сейчас Мурат возвращается домой. И думаю, что неделю вообще будет просто отдыхать, набираться сил, проведет время с семьей и только потом будет думать о планах.

Ему нужно залечить те травмы, которые были получены в процессе подготовки. Пока мы не знаем, сколько времени ему потребуется, чтобы вернуться в строй", – сказал функционер в комментарии Р-Спорт.

Напомним, что Александр Усик победил Мурата Гассиева единогласным решение судей – 120:108 и дважды 119:109. Таким образом, украинец стал абсолютным чемпионом мира и выиграл кубок Мохаммеда Али.

После боя Усик бросил вызов Тони Беллью и выразил готовность подняться в супертяжелый вес. Британец принял вызов Александра провести поединок. Бой может пройти и в Украине – такое желание высказал промоутер украинца.

По статистике Усик нанес почти тысячу ударов за бой. Смотри также полное видео боя Усик – Гассиев, а также видео выхода на ринг Александра.

Лишь спустя несколько минут после поединка Усик дал волю своим эмоциям, а перед этим он получил главный трофей турнира.

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Теги: бокс, Александр Усик, Мурат Гассиев, WBSS
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
Из России  (аноним)  22.07.2018, 16:21
Оценка:  +1
Из России
Нет смысла. Реванш нужен когда силы равны или имеется большой зрительский запрос. А тут игра в они ворота. В конце боя он уже не знал что делать. А я боялся досрочного окончания боя. Пожелаем «бразильцу» Усику дальнейших побед. Лично я был восхищён, а Мурата по человечески жаль.
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