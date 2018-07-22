Вероятность реванша с Усиком пока не рассматривается – менеджер Гассиева

Мурат Гассиев не думает о реванше с Александром Усиком и хочет отдохнуть.

Менеджер Мурата Гассиева Алексей Васильев заявил, что его клиент не думает о бое-реванше с Александром Усиком.

"Вероятность реванша пока не рассматривается. Нет у нас и других планов на следующие поединки. На данный момент мысли связаны лишь с отдыхом.

Сейчас Мурат возвращается домой. И думаю, что неделю вообще будет просто отдыхать, набираться сил, проведет время с семьей и только потом будет думать о планах.

Ему нужно залечить те травмы, которые были получены в процессе подготовки. Пока мы не знаем, сколько времени ему потребуется, чтобы вернуться в строй", – сказал функционер в комментарии Р-Спорт.

Напомним, что Александр Усик победил Мурата Гассиева единогласным решение судей – 120:108 и дважды 119:109. Таким образом, украинец стал абсолютным чемпионом мира и выиграл кубок Мохаммеда Али.

После боя Усик бросил вызов Тони Беллью и выразил готовность подняться в супертяжелый вес. Британец принял вызов Александра провести поединок. Бой может пройти и в Украине – такое желание высказал промоутер украинца.

По статистике Усик нанес почти тысячу ударов за бой. Смотри также полное видео боя Усик – Гассиев, а также видео выхода на ринг Александра.

Лишь спустя несколько минут после поединка Усик дал волю своим эмоциям, а перед этим он получил главный трофей турнира.

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