Усик – Гассиев: В Москве по-своему исполнили гимн Украины

Перед финальным боем WBSS Александра Усика и Мурата Гассиева в Москве на стадионе Олимпийский прозвучали гимны обеих стран, которые исполняли россияне.

Гимн Украины получился с российским акцентом и множеством ошибок, особенно в предлогах. Россияне продолжили традицию говорить "на Украине" и таким образом, заменили все предлоги "у".

Напомним, Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, победив в финале Мурата Гассиева и став абсолютным чемпионом в тяжелом весе.

По статистике Усик нанес почти тысячу ударов за бой. Смотри также полное видео боя Усик – Гассиев, а также видео выхода на ринг Александра.

После победы в ринге Александр Усик бросил вызов Тони Беллью, а на пресс-конференции повторил желание провести бой с британцем. Позже и сам Беллью ответил согласием провести поединок. Бой может пройти и в Украине – такое желание высказал промоутер украинца.

Также Калле Зауэрланд заявил, что Александр Усик лучший боксер мира независимо от весовой категории.

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