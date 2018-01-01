Усик – Гассиев: В Москве по-своему исполнили гимн Украины
Перед финальным боем WBSS Александра Усика и Мурата Гассиева в Москве на стадионе Олимпийский прозвучали гимны обеих стран, которые исполняли россияне.
Гимн Украины получился с российским акцентом и множеством ошибок, особенно в предлогах. Россияне продолжили традицию говорить "на Украине" и таким образом, заменили все предлоги "у".
Напомним, Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, победив в финале Мурата Гассиева и став абсолютным чемпионом в тяжелом весе.
По статистике Усик нанес почти тысячу ударов за бой. Смотри также полное видео боя Усик – Гассиев, а также видео выхода на ринг Александра.
После победы в ринге Александр Усик бросил вызов Тони Беллью, а на пресс-конференции повторил желание провести бой с британцем. Позже и сам Беллью ответил согласием провести поединок. Бой может пройти и в Украине – такое желание высказал промоутер украинца.
Также Калле Зауэрланд заявил, что Александр Усик лучший боксер мира независимо от весовой категории.
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