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Промоутер Лебедева: Думаем над боем с Усиком

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Команда Дениса Лебедева подумывает над поединком против Усика.
Денис Лебедев
Денис Лебедев
vsenabox.ru

На бой с абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком претендует чемпион WBA в отпуске Денис Лебедев.

Промоутер компании Мир бокса Андрей Рябинский заявил, что допускает бой Усик - Лебедев.

"Мы думаем над боем Лебедева против Усика", - цитирует Усика ТАСС.

Отметим, что Мурат Гассиев, уступивший Александру Усику в финале WBSS, боксировал против Лебедева и отобрал у него чемпионский титул.

Ранее Лебедев уже заявлял, что победитель Суперсерии должен будет встретиться с ним.

Напомним, Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, победив в финале Мурата Гассиева.

Согласно статистике боя, Усик нанес почти тысячу ударов за поединок. Смотри также полное видео боя Усик – Гассиев и видео выхода на рингукраинца.

После победы в ринге Александр Усик бросил вызов Тони Беллью. Позже и сам Беллью ответил согласием провести поединок.

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Теги: Александр Усик, Денис Лебедев, бокс
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Комментариев (1)
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germany_razvod    22.07.2018, 14:49
Оценка:  +1
germany_razvod
лебедь будет точно также побит как и осетин с хуком. боксеры с таким стилем бокса, такой природой, не способны побить Усика, разве что надеяться на случай, везение.
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