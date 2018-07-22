Промоутер Лебедева: Думаем над боем с Усиком
На бой с абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком претендует чемпион WBA в отпуске Денис Лебедев.
Промоутер компании Мир бокса Андрей Рябинский заявил, что допускает бой Усик - Лебедев.
"Мы думаем над боем Лебедева против Усика", - цитирует Усика ТАСС.
Отметим, что Мурат Гассиев, уступивший Александру Усику в финале WBSS, боксировал против Лебедева и отобрал у него чемпионский титул.
Ранее Лебедев уже заявлял, что победитель Суперсерии должен будет встретиться с ним.
Напомним, Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, победив в финале Мурата Гассиева.
Согласно статистике боя, Усик нанес почти тысячу ударов за поединок. Смотри также полное видео боя Усик – Гассиев и видео выхода на рингукраинца.
После победы в ринге Александр Усик бросил вызов Тони Беллью. Позже и сам Беллью ответил согласием провести поединок.
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