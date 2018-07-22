Промоутер Лебедева: Думаем над боем с Усиком

Команда Дениса Лебедева подумывает над поединком против Усика.

На бой с абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком претендует чемпион WBA в отпуске Денис Лебедев.

Промоутер компании Мир бокса Андрей Рябинский заявил, что допускает бой Усик - Лебедев.

"Мы думаем над боем Лебедева против Усика", - цитирует Усика ТАСС.

Отметим, что Мурат Гассиев, уступивший Александру Усику в финале WBSS, боксировал против Лебедева и отобрал у него чемпионский титул.

Ранее Лебедев уже заявлял, что победитель Суперсерии должен будет встретиться с ним.

Напомним, Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, победив в финале Мурата Гассиева.

Согласно статистике боя, Усик нанес почти тысячу ударов за поединок. Смотри также полное видео боя Усик – Гассиев и видео выхода на рингукраинца.

После победы в ринге Александр Усик бросил вызов Тони Беллью. Позже и сам Беллью ответил согласием провести поединок.

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