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Завьялов: Усик преподал Гассиеву бокс, как профессор – ученику

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Михаил Завьялов прокомментировал поеду украинца Александра Усика над Муратом Гассиевым.
Александр Усик и Михаил Завьялов
Александр Усик и Михаил Завьялов
fightnews.info

Президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Михаил Завьялов проанализировал бой Александра Усика против Мурата Гассиева.

"Усик преподал настоящий бокс как профессор ученику. И, конечно, он достоин четырех поясов и первого в истории Кубка Мохаммеда Али. Он достоин. Такой школе нужно учиться. Я поздравляю его и тренерский состав, промоутерскую организацию, которая все сделала для подготовки. У меня масса эмоций. Все здорово", – сказал Завьялов в комментарии Luckypunch.net.

Напомним, Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, победив в финале Мурата Гассиева.

Согласно статистике боя, Усик нанес почти тысячу ударов за поединок. Смотри также полное видео боя Усик – Гассиев и видео выхода на ринг украинца.

После победы в ринге Александр Усик бросил вызов Тони Беллью. Позже и сам Беллью ответил согласием провести поединок.

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Теги: Михаил Завьялов, Александр Усик, бокс, Мурат Гассиев
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i-yura0205    22.07.2018, 14:32
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