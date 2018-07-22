Завьялов: Усик преподал Гассиеву бокс, как профессор – ученику
Президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Михаил Завьялов проанализировал бой Александра Усика против Мурата Гассиева.
"Усик преподал настоящий бокс как профессор ученику. И, конечно, он достоин четырех поясов и первого в истории Кубка Мохаммеда Али. Он достоин. Такой школе нужно учиться. Я поздравляю его и тренерский состав, промоутерскую организацию, которая все сделала для подготовки. У меня масса эмоций. Все здорово", – сказал Завьялов в комментарии Luckypunch.net.
Напомним, Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, победив в финале Мурата Гассиева.
Согласно статистике боя, Усик нанес почти тысячу ударов за поединок. Смотри также полное видео боя Усик – Гассиев и видео выхода на ринг украинца.
После победы в ринге Александр Усик бросил вызов Тони Беллью. Позже и сам Беллью ответил согласием провести поединок.
Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!
Полная версия правил