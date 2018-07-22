Валуев: Усик не дал Гассиеву реализовать свои сильные стороны

Экс-чемпион мира Николай Валуев – о поединке между Муратом Гассиевым и Александром Усиком.

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Николай Валуев прокомменнтировал поражение своего соотечественника Мурата Гассиева в финале WBSS от Александра Усика.

"Усик был объективно сильнее. Практически все раунды были за ним. Он не дал Мурату реализовать свои сильные стороны. Это самый главный вывод", – цитирует россиянина Р-Спорт.

Ранее Александр Гвоздик заявил, что Усик не оставил никаких шансов Гассиеву.

Напомним, Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, одолев в финале WBSS Мурата Гассиева. После победы украинец заявил, что не против подняться в супертяжелый вес.

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