Усик: Я не суперзвезда, а обычный парнишка

Александр Усик вставил ремарку после слов Калле Зауэрланда о том, что он суперзвезда.

На пресс-конференции после финального боя Александра Усика и Мурата Гассиева организатор WBSS Калле Зауэрланд похлопал украинца по плечу, назвав его суперзвездой. В свою очередь Усик ответил, что он никакая не звезда.

"Я не суперзвезда, звезды – на небе. Я обычный парнишка, у которого, возможно, что-то чуть-чуть получается. Калле преувеличил", – сказал Усик.

Напомним, Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, победив в финале Мурата Гассиева и став абсолютным чемпионом в тяжелом весе.

По статистике Усик нанес почти тысячу ударов за бой. Смотри также полное видео боя Усик – Гассиев, а также видео выхода на ринг Александра.

После победы в ринге Александр Усик бросил вызов Тони Беллью, а на пресс-конференции повторил желание провести бой с британцем. Позже и сам Беллью ответил согласием провести поединок. Бой может пройти и в Украине – такое желание высказал промоутер украинца.

Также Калле Зауэрланд заявил, что Александр Усик лучший боксер мира независимо от весовой категории.

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