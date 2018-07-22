Усик: Я не суперзвезда, а обычный парнишка
На пресс-конференции после финального боя Александра Усика и Мурата Гассиева организатор WBSS Калле Зауэрланд похлопал украинца по плечу, назвав его суперзвездой. В свою очередь Усик ответил, что он никакая не звезда.
"Я не суперзвезда, звезды – на небе. Я обычный парнишка, у которого, возможно, что-то чуть-чуть получается. Калле преувеличил", – сказал Усик.
Напомним, Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, победив в финале Мурата Гассиева и став абсолютным чемпионом в тяжелом весе.
По статистике Усик нанес почти тысячу ударов за бой. Смотри также полное видео боя Усик – Гассиев, а также видео выхода на ринг Александра.
После победы в ринге Александр Усик бросил вызов Тони Беллью, а на пресс-конференции повторил желание провести бой с британцем. Позже и сам Беллью ответил согласием провести поединок. Бой может пройти и в Украине – такое желание высказал промоутер украинца.
Также Калле Зауэрланд заявил, что Александр Усик лучший боксер мира независимо от весовой категории.
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