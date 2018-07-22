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Усик: Я не суперзвезда, а обычный парнишка

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Александр Усик вставил ремарку после слов Калле Зауэрланда о том, что он суперзвезда.
Усик: Я не суперзвезда, а обычный парнишка
twitter.com/WBSuperSeries

На пресс-конференции после финального боя Александра Усика и Мурата Гассиева организатор WBSS Калле Зауэрланд похлопал украинца по плечу, назвав его суперзвездой. В свою очередь Усик ответил, что он никакая не звезда. 

"Я не суперзвезда, звезды – на небе. Я обычный парнишка, у которого, возможно, что-то чуть-чуть получается. Калле преувеличил", – сказал Усик.

Напомним, Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, победив в финале Мурата Гассиева и став абсолютным чемпионом в тяжелом весе.

По статистике Усик нанес почти тысячу ударов за бой. Смотри также полное видео боя Усик – Гассиев, а также видео выхода на ринг Александра.

После победы в ринге Александр Усик бросил вызов Тони Беллью, а на пресс-конференции повторил желание провести бой с британцем. Позже и сам Беллью ответил согласием провести поединок. Бой может пройти и в Украине – такое желание высказал промоутер украинца.

Также Калле Зауэрланд заявил, что Александр Усик лучший боксер мира независимо от весовой категории. 

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Теги: бокс, Александр Усик, Мурат Гассиев, Калле Зауэрланд
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Комментариев (1)
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петенька  (аноним)  22.07.2018, 14:21
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петенька
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