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Вакарчук - о победе Усика: Вот так и надо побеждать

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Святослав Вакарчук поблагодарил Александра Усика за победу над Муратом Гассиевым.
Александр Усик и Святослав Вакарчук
Александр Усик и Святослав Вакарчук

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук прокомментировал победу Александра Усика в финале Всемирной боксерской суперсерии, где он победил россиянина Мурата Гассиева, став абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

"Вот так и надо побеждать! Технично! Спокойно! Уверенно! Спасибо, Александр! Слава Украине!", - написал Вакарчук.

Напомним, первым с победой Усика поздравил президент Украины Петр Порошенко. За ним последовал премьер-министр Владимир Гройсман, предложив присвоить Усику звание Героя Украины. Эмоции от боя также высказал Виталий Кличко, а Жан Беленюк не смог сдержаться и использовал для этого мат.

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Теги: Александр Усик, Святослав Вакарчук, бокс
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