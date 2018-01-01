Вакарчук - о победе Усика: Вот так и надо побеждать
Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук прокомментировал победу Александра Усика в финале Всемирной боксерской суперсерии, где он победил россиянина Мурата Гассиева, став абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.
"Вот так и надо побеждать! Технично! Спокойно! Уверенно! Спасибо, Александр! Слава Украине!", - написал Вакарчук.
Отак і треба перемагати! Технічно! Спокійно! Впевнено! Дякую, Олександре! Слава Україні!🇺🇦#GassievUsyk— Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 21 июля 2018 г.
Напомним, первым с победой Усика поздравил президент Украины Петр Порошенко. За ним последовал премьер-министр Владимир Гройсман, предложив присвоить Усику звание Героя Украины. Эмоции от боя также высказал Виталий Кличко, а Жан Беленюк не смог сдержаться и использовал для этого мат.
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