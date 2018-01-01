Вакарчук - о победе Усика: Вот так и надо побеждать

Святослав Вакарчук поблагодарил Александра Усика за победу над Муратом Гассиевым.

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук прокомментировал победу Александра Усика в финале Всемирной боксерской суперсерии, где он победил россиянина Мурата Гассиева, став абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

"Вот так и надо побеждать! Технично! Спокойно! Уверенно! Спасибо, Александр! Слава Украине!", - написал Вакарчук.

Отак і треба перемагати! Технічно! Спокійно! Впевнено! Дякую, Олександре! Слава Україні!🇺🇦#GassievUsyk — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 21 июля 2018 г.

Напомним, первым с победой Усика поздравил президент Украины Петр Порошенко. За ним последовал премьер-министр Владимир Гройсман, предложив присвоить Усику звание Героя Украины. Эмоции от боя также высказал Виталий Кличко, а Жан Беленюк не смог сдержаться и использовал для этого мат.

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