Гвоздик: Усик не оставил никаких шансов Гассиеву

Александр Гвоздик – о поединке между Муратом Гассиевым и Александром Усиком.

Александр Гвоздик прокомментировал победу Александра Усика в финале Всемирной боксерской суперсерии над Муратом Гассиевым.

"Сложно увидеть изъяны, когда работа проделана превосходно. Александр все доказал в этом турнире. Мурат один раз зацепил Александра в первых раундах, собственно, это и был один локальный мини-успех. Такое могло повториться, но Саша вовремя собрался и не оставил никаких шансов", – цитирует украинца Р-Спорт.

Напомним, Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, одолев в финале WBSS Мурата Гассиева. После победы украинец заявил, что не против подняться в супертяжелый вес.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!