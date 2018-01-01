Гвоздик: Усик не оставил никаких шансов Гассиеву
Александр Гвоздик – о поединке между Муратом Гассиевым и Александром Усиком.
Александр Гвоздик прокомментировал победу Александра Усика в финале Всемирной боксерской суперсерии над Муратом Гассиевым.
"Сложно увидеть изъяны, когда работа проделана превосходно. Александр все доказал в этом турнире. Мурат один раз зацепил Александра в первых раундах, собственно, это и был один локальный мини-успех. Такое могло повториться, но Саша вовремя собрался и не оставил никаких шансов", – цитирует украинца Р-Спорт.
Напомним, Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, одолев в финале WBSS Мурата Гассиева. После победы украинец заявил, что не против подняться в супертяжелый вес.
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