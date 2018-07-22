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Усик – лучший боксер мира рейтинга P4P – организатор WBSS

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Организатор WBSS прокомментировал победу Александра Усика над Муратом Гассиевым.
Александр Усик и Мурат Гассиев
Александр Усик и Мурат Гассиев
k2ukraine.com

Один из организаторов Всемирной боксерской суперсерии Калле Зауэрланд после победы Александра Усика над Муратом Гассиев заявил, что украинец – лучший боксер в мире вне зависимости от весовой категории.

"Усик дрался в потрясающем бою. Думаю, сегодня он – лучший P4P боксер мира и достойный обладатель трофея Мохаммеда Али", – приводит слова функционера издание BoxingScene. 

После боя Усик бросил вызов Тони Беллью и выразил готовность подняться в супертяжелый вес. Британец принял вызов Александра провести поединок. Бой может пройти и в Украине – такое желание высказал промоутер украинца.

По статистике Усик нанес почти тысячу ударов за бой. Смотри также полное видео боя Усик – Гассиев, а также видео выхода на ринг Александра.

Смотри также полное видео боя Усик – Гассиев, а также видео выхода на ринг Александра.

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Теги: бокс, Александр Усик, Мурат Гассиев, WBSS
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