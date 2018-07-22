Усик – Гассиев: не было бы счастья, да несчастье помогло

Как травма Ломаченко стала главным залогом успеха Усика в Москве.

Украинец Александр Усик одержал победу во Всемирной боксерской суперсерии, финал которой состоялся в Москве. Наш спортсмен сумел победить Мурата Гассиева единогласным решением судей и стать абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

На ринге украинец просто деклассировал соперника, который просто не успевал за Усиком, за его скоростью рук и ног.

Помимо прирожденных качеств, лучшей любительской школы огромным преимуществом Усика, которое стало залогом победы, стала физическая готовность украинца. Он с первого до последнего раунда боксировал в высоком темпе в атаке и с большой концентрацией в защите. Гассиев ждал свой момент для атаки с нокаутирующим ударом, но так и не дождался.

Перед боем опасения вызывало отсутствие тренера у Усика. Сергей Ватаманюк с Александром прекратили работу после боя украинца с Майрисом Бриедисом, а Расс Абнер, при всем к нему уважению, первоклассный катмен, но как тренер – непроверенный.

Уверенность, что все будет хорошо, появилась после первого раунда. Лица тренера в углу, который давал подсказки и наставления Усику, видно не было, но все мы по голосу поняли – это Анатолий Николаевич Ломаченко. В тот момент стало понятно, что заявления об отличной подготовке Усика – не пустые слова. Кто-кто, а "Папаченко" умеет готовить боксеров, за которых берется.

Команда Усика одним секретом, одним козырем перебила все козыри Гассиева. Они просто не понимали, с чем им придется столкнуться. Они готовились к тому Усику, который боксировал против Хука и Бриедиса, а он вышел на ринг другим.

Именно, чтобы скрыть факт тренировок под началом Ломаченко, Усик остался тренироваться в Киеве, а не в Барселоне, на всех фото или видео с подготовки (которых было очень мало), не было и намека на присутствие Ломаченко-старшего. И даже спарринг-партнеры скрывались, чтобы тайна вдруг не стала явью.

Усик на бой вышел не просто подготовленным физически или тактически, но и готовым диктовать свой бокс на протяжении всех 12 раундов, оставаясь с холодной головой. То, над чем восхищаются американские любители бокса, наблюдая со стороны за подготовкой Ломаченко.

На самом деле, этого союза могло бы и не быть. Просто так совпало, что сперва из-за травмы Усика бой перенесли с 11 мая (была ли вообще травма?), а Василий Ломаченко травмировался, перенес операцию и на полгода оставил своего отца без основной работы. Свободное время Анатолий Николаевич занял подготовкой Усика к бою с Гассиевым.

Вот так сработала знаменитая поговорка "не было бы счастья, да несчастье помогло". Травма Василия Ломаченко позволила Анатолию Николаевичу подготовить Александра Усика к главному бою в его карьере. В результате за титул Мохаммеда Али Усик вышел "порхать как бабочка и жалить как пчела". Своим вчерашним боксом он показал, что как никто заслуживает стать первым обладателем Кубка Мохаммеда Али.

Нам же остается надеяться, что союз Усика и Ломаченко-старшего продолжиться. На вопрос после боя Усик сказал, что хотел бы этого.

Напомним, Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, победив в финале Мурата Гассиева и став абсолютным чемпионом в тяжелом весе.

Он стал первым украинским и четвертым в мире абсолютным чемпионом мира, который владел четырьмя чемпионскими поясами.

По статистике Усик нанес почти тысячу ударов за бой. Смотри также полное видео боя Усик – Гассиев, а также видео выхода на ринг Александра.

После победы в ринге Александр Усик бросил вызов Тони Беллью, а на пресс-конференции повторил желание провести бой с британцем. Позже и сам Беллью ответил согласием провести поединок. Бой может пройти и в Украине – такое желание высказал промоутер украинца.

Мурат Гассиев признал, что Усик был самым сложным соперником в его карьере, а также отметил поддержку украинца в зале.

Отметим, что в углу ринга Усику помогал Анатолий Ломаченко. Его, а также других отцов Усик поблагодарил после боя.

И лишь спустя несколько минут после поединка Усик дал волю своим эмоциям, а перед этим он получил главный трофей турнира.

Виталий Володько, iSport.ua

Фото: K2 Promotions / Olga Ivashchenko

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