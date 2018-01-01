Олимпийский чемпион Савон поздравил Усика с победой
Феликс Савон присутствовал на поединке Всемирной боксерской суперсерии между Усиком и Гассиевым.
Олимпийский чемпион в тяжелом весе Феликс Савон из Кубы, который трижды выигрывал олимпийское золото присоединился к поздравлениям абсолютного чемпиона Александра Усика с победой в финале WBSS.
Савон присутствовал на поединке Усика против россиянина Мурата Гассиева в Москве а после его завершения сделал с украинцем несколько фото.
Савон в свое время не перешел в профессионалы,а остался в любительском боксе.
Напомним, Александр Усик боксер стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.
Ранее триумф украинского боксера прокомментировал экс-чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко
Смотри также полное видео боя Усик – Гассиев.
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