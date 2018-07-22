Это было ах***но: Беленюк поздравил Усика с победой над Гассиевым
Серебряный призер Олимпиады в Рио по греко-римской борьбе Жан Беленюк дал волю эмоциям в социальных сетях после победы Александра Усика в финале WBSS над Муратом Гассиевым.
"Вообще стараюсь не сквернословить, но это было АХ***НО! У меня все", – написал Беленюк, прикрепив фото Усика с кубком Мохаммеда Али.
Напомним, что Александр Усик победил Мурата Гассиева единогласным решение судей – 120:108 и дважды 119:109. Таким образом, украинец стал абсолютным чемпионом мира и выиграл кубок Мохаммеда Али.
После боя Усик бросил вызов Тони Беллью и выразил готовность подняться в супертяжелый вес. Британец принял вызов Александра провести поединок. Бой может пройти и в Украине – такое желание высказал промоутер украинца.
Смотри также полное видео боя Усик – Гассиев, а также видео выхода на ринг Александра.
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