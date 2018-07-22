Переключиться на мобильную версию

Это было ах***но: Беленюк поздравил Усика с победой над Гассиевым

Комментариев: 0
Жан Беленюк посвятил пост в Instagram Александру Усику после победы над Муратом Гассиевым.
Александр Усик и Жан Беленюк
Александр Усик и Жан Беленюк
instagram.com/zhanbeleniuk/

Серебряный призер Олимпиады в Рио по греко-римской борьбе Жан Беленюк дал волю эмоциям в социальных сетях после победы Александра Усика в финале WBSS над Муратом Гассиевым.

"Вообще стараюсь не сквернословить, но это было АХ***НО! У меня все", – написал Беленюк, прикрепив фото Усика с кубком Мохаммеда Али.

Напомним, что Александр Усик победил Мурата Гассиева единогласным решение судей – 120:108 и дважды 119:109. Таким образом, украинец стал абсолютным чемпионом мира и выиграл кубок Мохаммеда Али.

После боя Усик бросил вызов Тони Беллью и выразил готовность подняться в супертяжелый вес. Британец принял вызов Александра провести поединок. Бой может пройти и в Украине – такое желание высказал промоутер украинца.

Смотри также полное видео боя Усик – Гассиев, а также видео выхода на ринг Александра.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: бокс, Александр Усик, Мурат Гассиев, Жан Беленюк, WBSS
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь