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Нельзя было просто оставаться на месте и позволять Усику работать – тренер Гассиева

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Абель Санчес раскритиковал Мурата Гассиева после поражения от Александра Усика в финале WBSS.
Абель Санчес и Мурат Гассиев
Абель Санчес и Мурат Гассиев
boxingscene.com

Наставник экс-чемпиона мира в тяжелом весе Мурата Гассиева Абель Санчес раскритиковал своего подопечного после поражения от Александра Усика в финале WBSS, рассказав, что не получилось у россиянина. 

"Основная часть тренировок прошла в зале, а в углу я мотивировал боксера сделать хоть что-нибудь, пусть даже не какие-то специальные наработки. Нельзя было просто оставаться на месте и позволять Усику боксировать.

Это я и пытался сделать в углу – надавить на Гассиева, чтобы он сделал хоть что-нибудь. Как только он бы включился, мы могли бы скорректировать его действия, но для этого ему нужно было выбрасывать хоть какие-то удары, а не просто стоять и ждать", – заявил Санчес на пресс-конференции после боя.

Напомним, что Александр Усик победил Мурата Гассиева единогласным решение судей – 120:108 и дважды 119:109. Таким образом, украинец стал абсолютным чемпионом мира и выиграл кубок Мохаммеда Али.

После боя Усик бросил вызов Тони Беллью и выразил готовность подняться в супертяжелый вес. Британец принял вызов Александра провести поединок. Бой может пройти и в Украине – такое желание высказал промоутер украинца.

По статистике Усик нанес почти тысячу ударов за бой. Смотри также полное видео боя Усик – Гассиев, а также видео выхода на ринг Александра.

Лишь спустя несколько минут после поединка Усик дал волю своим эмоциям, а перед этим он получил главный трофей турнира.

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Теги: бокс, Александр Усик, Мурат Гассиев, WBSS, Абель Санчес
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Комментариев (1)
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ВоблаВологда  (аноним)  22.07.2018, 13:02
Оценка:  +2
ВоблаВологда
Все верно. Но что мог сделать тот Мурат на своих деревянных ногах ? Теперь ожидаем боя Джошуа-Поветкин, в котором говнище, блевотину путинского режима размажут по рингу)))).
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