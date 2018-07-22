Папаченко – герой: Усик поблагодарил Анатолия Ломаченко

Украинский боксер опубликовал пост со словами благодарности в адрес отца Василия Ломаченко – Анатолия.

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе и обладатель трофея имени Мухаммеда Али Александр Усик поблагодарил Анатолия Ломаченко после победы над Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии.

Отец Василия Ломаченко находился в углу нашего спортсмена во время боя с россиянином и фактически выполнял обязанности тренера.

"Слава Богу за все, и спасибо вам за то, что вы со мной в самые ответственные моменты моей жизни. Папаченко – Герой", – написал победитель WBSS в социальной сети Instagram.

Ранее Александр Усик выразил желание, чтобы его главным тренером был Анатолий Ломаченко.

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