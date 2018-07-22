Папаченко – герой: Усик поблагодарил Анатолия Ломаченко
Украинский боксер опубликовал пост со словами благодарности в адрес отца Василия Ломаченко – Анатолия.
Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе и обладатель трофея имени Мухаммеда Али Александр Усик поблагодарил Анатолия Ломаченко после победы над Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии.
Отец Василия Ломаченко находился в углу нашего спортсмена во время боя с россиянином и фактически выполнял обязанности тренера.
"Слава Богу за все, и спасибо вам за то, что вы со мной в самые ответственные моменты моей жизни. Папаченко – Герой", – написал победитель WBSS в социальной сети Instagram.
Ранее Александр Усик выразил желание, чтобы его главным тренером был Анатолий Ломаченко.
Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!
Полная версия правил