Гройсман предложил присвоить Усику звание Герой Украины

Премьер-министр Украины присоединился ко всеобщим поздравлениям.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил присвоить звание Герой Украины Александру Усику после победы в финале Всемирной боксерской суперсерии над Муратом Гассиевым. Данный поединок прошел на территории соперника – в Москве.

"Историческая победа нашего Александра Усика! В который раз он доказывает – сильнее украинцев никого в этом мире нет!

Предложу президенту присвоить ему звание Героя Украины! Слава Украине! Слава нашему Герою", – написал политик в социальную сеть Facebook.

Ранее боксера с триумфом в решающем поединке WBSS уже поздравил президент Украины Петр Порошенко.

Смотри также полное видео боя Усик – Гассиев.

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