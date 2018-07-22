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Гройсман предложил присвоить Усику звание Герой Украины

Комментариев: 7
Премьер-министр Украины присоединился ко всеобщим поздравлениям.
Александр Усик – первый обладатель кубка Мохаммеда Али
Александр Усик – первый обладатель кубка Мохаммеда Али
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил присвоить звание Герой Украины Александру Усику после победы в финале Всемирной боксерской суперсерии над Муратом Гассиевым. Данный поединок прошел на территории соперника – в Москве.

"Историческая победа нашего Александра Усика! В который раз он доказывает – сильнее украинцев никого в этом мире нет!

Предложу президенту присвоить ему звание Героя Украины! Слава Украине! Слава нашему Герою", – написал политик в социальную сеть Facebook.

Ранее боксера с триумфом в решающем поединке WBSS уже поздравил президент Украины Петр Порошенко.

Смотри также полное видео боя Усик – Гассиев.

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Теги: бокс, Александр Усик, Мурат Гассиев, Владимир Гройсман
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Комментариев (7)
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гость  (аноним)  22.07.2018, 12:10
Оценка:  0
гость
Правильно! Непременно Героя!
А если бы нокаутом победил - то дважды Героя!
А если бы убил - то трижды!
гость  (аноним)  22.07.2018, 12:02
Оценка:  -1
гость
После того как это звание дали папе президента - его уже можно давать кому угодно и за что угодно
РАЗГЕЛЬДЯЙ    22.07.2018, 11:56
Оценка:  -2
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Гройсман хочет попиарится. ))))
гость  (аноним)  22.07.2018, 11:22
Оценка:  -1
гость
11:05 Дегенерат еб.нутый. А Саше Усику респект.
РАЗГЕЛЬДЯЙ    22.07.2018, 11:13
Оценка:  +1
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Красавец.
wолк    22.07.2018, 11:10
Оценка:  0
wолк
Саша молодец.Отличный бокс показал и заслуженно стал абсолютным чемпионом.Но за это Героя Украины,думаю это слишком.
lY_Yl    22.07.2018, 11:05
Оценка:  0
lY_Yl
лично я - ЗА . А что ? откиздил русского в их же конченой столице - это невероятная победа Санька
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