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Климас: С высокой долей вероятности Усик перейдет в супертяжелый дивизион

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Менеджер украинца подтвердил слова самого боксера.
Александр Усик и Эгис Климас
Александр Усик и Эгис Климас
boxingscene.com

Эгис Климас, представляющий интересы Александра Усика, заявил, что, вероятнее всего, украинец сменит дивизион.

"С высокой долей вероятности Усик перейдет в супертяжелый дивизион. Такие мысли у нас есть", – приводит слова менеджера информационное агентство ТАСС.

Напомним, Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, одолев в финале WBSS Мурата Гассиева. После победы украинец заявил, что не против подняться в супертяжелый вес.

Ранее Андрей Сироткин заявил, что у Александра Усика хорошие шансы на победу даже над Энтони Джошуа.

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Теги: бокс, Александр Усик, Мурат Гассиев, Всемирная боксерская суперсерия, Эгис Климас
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