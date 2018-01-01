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Ковалев: Отличный бокс от Усика

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Российский боксер поделился впечатлениями от боя Усик – Гассиев.
Сергей Ковалев
Сергей Ковалев
Getty Images

Сергей Ковалёв прокомментировал поражение Мурата Гассиева в поединке с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе в финале турнира WBSS.

"Отличный бой и отличный бокс от Александра. У Мурата не получилось навязать Усику свой рисунок боя. Скорость и комбинационность Александра была очень высокой. Усик молодец. Гассиеву не стоит расстраиваться. Он молод, и у него ещё всё впереди. Он и так сделал очень много для своего возраста и своей карьеры.

Все ожидали момента, когда Мурат раскроется, но Усик просто не дал ему этого сделать. Спасибо Александру и Мурату за бой", – приводит слова россиянина sport.ua

Напомним, Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, одолев в финале WBSS Мурата Гассиева. После победы украинец заявил, что не против подняться в супертяжелый вес.

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Теги: бокс, Александр Усик, Мурат Гассиев, Всемирная боксерская суперсерия, Сергей Ковалев
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