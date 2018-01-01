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Сироткин: У Усика хорошие шансы на победу даже над Джошуа

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Обладатель промежуточного пояса WBA во втором среднем весе – о переходе Александра Усика в новый дивизион.
Андрей Сироткин
Андрей Сироткин
sovsport.ru

Обладатель промежуточного пояса WBA во втором среднем весе Андрей Сироткин прокомментировал шансы Александра Усика выступать в супертяжах.

"Рост позволяет выступать. Немного добавить в массе и если он не потеряет в скорости ног, дорога открыта. Бой Усика с Джошуа я бы посмотрел с удовольствием.

него хорошие шансы на победу даже над Энтони. Ему смело можно подниматься в новый дивизион", – рассказал Сироткин в интервью sovsport.ru

Напомним, Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, одолев в финале WBSS Мурата Гассиева. После победы украинец заявил, что не против подняться в супертяжелый вес.

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Теги: бокс, Александр Усик, Мурат Гассиев, Всемирная боксерская суперсерия, Андрей Сироткин
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