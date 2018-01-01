Павелко: Слава Усику! Слава всем крымским патриотам! Слава Украине!

Глава ФФУ также прокомментировал достижение Александра Усика.

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко поздравил Александра Усика с победой над россиянином Муратом Гассиевым в финальном бою Всемирной боксерской суперсерии.

"Крымчанин и патриот Украины Александр Усик становится абсолютным чемпионом мира, победив россиянина на ринге в самом сердце Москвы! Усик – обладатель кубка легендарного Мохаммеда Али и четвёртый в истории мирового бокса абсолютный чемпион! Историческое достижение украинского бокса! Вполне вероятно, что одним из секретов успеха Александра является любовь к футболу и участие в матчах за команду ветеранов национальной сборной. Слава Усику! Слава всем крымским патриотам! Слава Украине!", – написал Павелко в социальной сети Facebook.

Напомним, Александр Усик победил Мурата Гассиева единогласным решением судей.

Ранее экс-чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко признался, что был рад снова услышать победный украинский гимн в Москве.

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