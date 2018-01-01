Усик: Хотелось, чтобы моим главным тренером был Анатолий Ломаченко

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик заявил, что хотел бы сотрудничать с Анатолием Ломаченко.

Александр Усик после победы над Муратом Гассиевым заявил, что хотел бы видеть своим тренером Анатолия Ломаченко.

"Я бы один, без тренеров, на бой не вышел. Очень бы хотелось, чтобы моим главным тренером был Анатолий Ломаченко", – приводит слова украинца sovsport.ru

Напомним, наш боксер стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Во время боя с Гассиевым Усику в углу помогал отец Василия Ломаченко – Анатолий.

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