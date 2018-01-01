Переключиться на мобильную версию

Усик: Хотелось, чтобы моим главным тренером был Анатолий Ломаченко

Комментариев: 0
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик заявил, что хотел бы сотрудничать с Анатолием Ломаченко.
Александр Усик
Александр Усик
Федерация бокса России

Александр Усик после победы над Муратом Гассиевым заявил, что хотел бы видеть своим тренером Анатолия Ломаченко.

"Я бы один, без тренеров, на бой не вышел. Очень бы хотелось, чтобы моим главным тренером был Анатолий Ломаченко", – приводит слова украинца sovsport.ru

Напомним, наш боксер стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Во время боя с Гассиевым Усику в углу помогал отец Василия Ломаченко – Анатолий.

Ранее триумф украинского боксера прокомментировал экс-чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: бокс, Александр Усик, Мурат Гассиев, Всемирная боксерская суперсерия, Анатолий Ломаченко
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь