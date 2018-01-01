Виталий Кличко: В Москве снова прозвучал победный украинский гимн

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе – о триумфе Александра Усика во Всемирной боксерской суперсерии.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко прокомментировал победу украинца Александра Усика в поединке с россиянином Муратом Гассиевым за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе в финале турнира WBSS.

"Это был поединок сильных. Напряженный и эмоциональный. Поздравляю теперь абсолютного чемпиона мира Александра Усика с этой важной победой, которую мы ждали! Важной не только для его карьеры, но и для Украины. Потому что многие люди болели за Усика. И в Москве снова прозвучал победный украинский гимн и подняли наш национальный флаг! Спасибо, Александр! Слава Украине!", – написал Кличко в социальной сети Facebook.

Напомним, Усик бросил вызов Беллью после победы над Гассиевым, а на пресс-конференции повторно выразил желание провести бой с британцем.

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