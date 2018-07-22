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Рабинский – о словах Порошенко после победы Усика: Идиотизм!

Комментариев: 1
Глава промоутерской компании Мир бокса прокомментировал слова президента Украины после успеха Александра Усика в бою с Муратом Гассиевым.
Андрей Рябинский
Андрей Рябинский
vsenabox.ru

Руководитель промоутерской компании Мир бокса, вице-президент Федерации профессионального бокса России Андрей Рябинский прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко, который назвал "символом борьбы" победу Александра Усика над Муратом Гассиевым.

"Как же достали уже все переводить в политику! Идиотизм!", – написал промоутер в социальной сети Twitter.

Напомним, Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, победив в финале Мурата Гассиева и став абсолютным чемпионом в тяжелом весе.

Смотри также полное видео боя Усик – Гассиев.

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Теги: бокс, Александр Усик, Мурат Гассиев, Петр Порошенко, Андрей Рябинский
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  22.07.2018, 07:32
Оценка:  0
гость
ха-ха-ха, Хто всрався? Порошенко!!! Так його дома не було! А чий халат вісить?
Руслики, обосрались? Изык в жопу, как обычно, и скулим у себя по норах.
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