Белью ответил Усику: Давай сделаем это

Британский боксер Тони Беллью ответил абсолютному чемпиону мира в тяжелом весе Александру Усику на принятый им вызов.

После победы в финале Всемирной боксерской Суперсерии, Усик вспомнил, что Беллью хотел встретится с победителем WBSS и сказал, что готов.

Ответ британца не заставил себя ждать

"Я готов еще с рождения! Давай сделаем это", - написал Беллью на своей странице в Twitter.

