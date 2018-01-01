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Белью ответил Усику: Давай сделаем это

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Тони Беллью готов к бою против Александра Усика.
Тони Беллью
Тони Беллью
Getty Images

Британский боксер Тони Беллью ответил абсолютному чемпиону мира в тяжелом весе Александру Усику на принятый им вызов.

После победы в финале Всемирной боксерской Суперсерии, Усик вспомнил, что Беллью хотел встретится с победителем WBSS и сказал, что готов. 

Ответ британца не заставил себя ждать

"Я готов еще с рождения! Давай сделаем это", - написал Беллью на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что после победы во Всемирной боксерской суперсерии и объединения поясов, Усик стал четвертым абсолютным чемпионом мира с четырьмя поясами.

Смотри также полное видео боя Усик - Гассиев.

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Теги: Александр Усик, Тони Белль, Тони Беллью, WBSS
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