Белью ответил Усику: Давай сделаем это
Тони Беллью готов к бою против Александра Усика.
Британский боксер Тони Беллью ответил абсолютному чемпиону мира в тяжелом весе Александру Усику на принятый им вызов.
После победы в финале Всемирной боксерской Суперсерии, Усик вспомнил, что Беллью хотел встретится с победителем WBSS и сказал, что готов.
Ответ британца не заставил себя ждать
"Я готов еще с рождения! Давай сделаем это", - написал Беллью на своей странице в Twitter.
Usyk I was BORN READY!! Let’s get this done!! 👊— Tony Bellew (@TonyBellew) 21 июля 2018 г.
Ранее сообщалось, что после победы во Всемирной боксерской суперсерии и объединения поясов, Усик стал четвертым абсолютным чемпионом мира с четырьмя поясами.
Смотри также полное видео боя Усик - Гассиев.
Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!
Полная версия правил