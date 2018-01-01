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Усик - Гассиев: статистика ударов

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Александр Усик нанес почти 1000 ударов по Мурату Гассиеву.
Усик - Гассиев: статистика ударов
Усик - Гассиев: статистика ударов

Украинец Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, победив в финале Мурата Гассиева и став абсолютным чемпионом в тяжелом весе.

Согласно статистике, Усик нанес 939 ударов, из которых до цели дошли 252 удара, а Гассиев за весь бой выбросил 313 ударов, но всего 90 ударов оказались точными.  

Как видно по таблице, Усик с каждым раундом наносил все больше ударов, а в первых двух раундах почти не наносил силовых ударов.

Смотри также полное видео боя Усик - Гассиев.

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Теги: Мурат Гассиев, Александр Усик, бокс, Всемирная боксерская суперсерия
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