Усик - Гассиев: статистика ударов

Александр Усик нанес почти 1000 ударов по Мурату Гассиеву.

Украинец Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, победив в финале Мурата Гассиева и став абсолютным чемпионом в тяжелом весе.

Согласно статистике, Усик нанес 939 ударов, из которых до цели дошли 252 удара, а Гассиев за весь бой выбросил 313 ударов, но всего 90 ударов оказались точными.

Как видно по таблице, Усик с каждым раундом наносил все больше ударов, а в первых двух раундах почти не наносил силовых ударов.

Смотри также полное видео боя Усик - Гассиев.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!