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Гассиев: Слышал, как Усика поддерживали – фанатов было 50 на 50

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Мурат Гассиев признал, что Усик выполнил план на бой лучше, чем он.
Мурат Гассиев
Мурат Гассиев

Российский боксер Мурат Гассиев прокомментировал свое поражение Александру Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии в тяжелом весе.

"Впечатления неплохие. Провели очень хороший поединок, но ничего не получалось, Саша выполнил план на бой намного лучше, чем я. Поздравляю его команду и его самого.

Я слышал, как Сашу поддерживали и не думал, что моих фанатов было больше. Как будто было 50/50", – сказал Гассиев.

Напомним, Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, победив в финале Мурата Гассиева и став абсолютным чемпионом в тяжелом весе.

Ранее сообщалось, что после победы Александр Усик принял вызов от Тони Беллью, заявив, что готов к бою с ним. Отметим, что в углу ринга Усику помогал Анатолий Ломаченко.

Смотри также полное видео боя Усик - Гассиев.

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Теги: Мурат Гассиев, Александр Усик, бокс, Всемирная боксерская суперсерия
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