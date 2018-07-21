Усик: Мы едем домой с Кубком
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик обратился к своим болельщикам, находясь в раздевалке после победы в финале Всемирной боксерской суперсерии над Муратом Гассиевым.
"Всем спасибо за поддержку, спасибо за молитвы. Я видел в интернете много слов поддержки и я ее чувствовал в ринге. Всем спасибо, мы едем домой с Кубком. К двум братикам присоединились еще три братана", - сказал Усик.
Напомним, Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, победив в финале Мурата Гассиева и став абсолютным чемпионом в тяжелом весе.
Он стал первым украинским и четвертым в мире абсолютным чемпионом мира, который владел четырьмя чемпионскими поясами.
По статистике Усик нанес почти тысячу ударов за бой. Смотри также полное видео боя Усик - Гассиев, а также видео выхода на ринг Усика.
После победы в ринге Александр Усик бросил вызов Тони Беллью, а на пресс-конференции повторил желание провести бой с британцем. Позже и сам Беллью ответил согласием провести поединок. Бой может пройти и в Украине – такое желание высказал промоутер украинца.
Мурат Гассиев признал, что Усик был самым сложным соперником в его карьере, а также отметил поддержку украинца в зале.
Отметим, что в углу ринга Усику помогал Анатолий Ломаченко. Его, а также других отцов Усик поблагодарил после боя.
И лишь спустя несколько минут после боя Усик дал волю своим эмоциям, а перед этим он получил главный трофей турнира
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