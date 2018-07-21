Усик: Мы едем домой с Кубком

Александр Усик поблагодарил болельщиков из раздевалки.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик обратился к своим болельщикам, находясь в раздевалке после победы в финале Всемирной боксерской суперсерии над Муратом Гассиевым.

"Всем спасибо за поддержку, спасибо за молитвы. Я видел в интернете много слов поддержки и я ее чувствовал в ринге. Всем спасибо, мы едем домой с Кубком. К двум братикам присоединились еще три братана", - сказал Усик.

Публикация от 🇺🇦LomUs Official🇺🇦 (@lomus_17) 21 Июл 2018 в 4:47 PDT

Напомним, Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, победив в финале Мурата Гассиева и став абсолютным чемпионом в тяжелом весе.

Он стал первым украинским и четвертым в мире абсолютным чемпионом мира, который владел четырьмя чемпионскими поясами.

По статистике Усик нанес почти тысячу ударов за бой. Смотри также полное видео боя Усик - Гассиев, а также видео выхода на ринг Усика.

После победы в ринге Александр Усик бросил вызов Тони Беллью, а на пресс-конференции повторил желание провести бой с британцем. Позже и сам Беллью ответил согласием провести поединок. Бой может пройти и в Украине – такое желание высказал промоутер украинца.

Мурат Гассиев признал, что Усик был самым сложным соперником в его карьере, а также отметил поддержку украинца в зале.

Отметим, что в углу ринга Усику помогал Анатолий Ломаченко. Его, а также других отцов Усик поблагодарил после боя.

И лишь спустя несколько минут после боя Усик дал волю своим эмоциям, а перед этим он получил главный трофей турнира

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